Украинская молодежная футбольная команда - в финале ЧМ

Украинская молодежка впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу, она одержала победу над командой из Италии в полуфинале Чемпионата мира по футболу среди команд до 20 лет. Матч завершился со счетом 1:0.

Победный гол украинцы забили на 65-й минуте: прострел Ефима Конопля с правого фланга точным ударом завершил Сергей Булеца.

Победа над итальянцами обеспечила украинцам место в финале чемпионата, где они сойдутся с победителем матча Эквадор - Южная Корея.

Для украинской молодежки это историческое достижение: до этого "сине-желтым" еще никогда не удавалось сделать в мировом первенстве так далеко.

Перед началом матча сборной Украины и Италии были единственными командами, которые не потерпели ни одного поражения на чемпионате.

На групповом этапе мирового первенства украинская молодежка обыграла сборные США (2: 1) и Катара (1: 0), а также сыграла вничью со сборной Нигерии.

В 1/8 финала Украина со счетом 4: 1 переиграла сборную Панамы, в 1/4 - Колумбию, матч завершился со счетом 1: 0.

Финал чемпионата мира среди команд до 20 лет состоится в субботу, 15 июня.

Источник: ВВС



