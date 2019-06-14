В Фастове проходит выставка икон, написанных на ящиках от снарядов с передовой

В середине мая в Фастов приехала одна из самых трогательных выставок современности: выставка икон, написанных на досках от ящиков для снарядов. Она уже подходит к концу и скоро поедет дальше по украинским, а то и зарубежным просторам.

Этот проект украинских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко называется «Passiones/Страсти», он включает написанные к пятой годовщине начала войны в Донбассе иконы и посвящен погибшим на этой войне украинским воинам, а также мирным украинским жителям.

Странным образом пройдя через ад войны (ведь большинство досок привезены именно с фронта), фрагменты ящиков вернулись в мирную жизнь иконами, с которых на нас смотрят глаза Спасителя, Богородицы и святых, пробуждая ценный дар человеческой души - Милосердия.

Выставка имеет глубоко символический характер: превращение смерти (патроны, мины, снаряды, которые хранились в ящиках) через искусство (иконы и артобъекты) в жизнь (медицина, что спасает и исцеляет).

Ведь средства, полученные от продажи икон, идут на нужды Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, крупнейшего негосударственного медицинского проекта на Донбассе. Проект «Иконы на ящиках из-под патронов» пока является главным источником финансирования госпиталя.

За годы, прошедшие с момента создания, художественная выставка экспонировалась в Европарламенте, Верховной Раде Украины, Литовском Сейме, Софии Киевской, Национальном музее украинского народного декоративного искусства, Национальном музее имени Т. Г. Шевченко.

Выставка побывала во многих городах мира: Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Чикаго, Эдмонтоне, Монреале, Торонто, Гааге, Берлине, Мюнхене, Вене, Варшаве, Праге, Риме, в украинских городах (всего более 30 городов Европы и Америки, около 60 локаций ).

Источник: Александр Чернышенко, Погляд

Фото: Александрина Кругленко, InfoKava