Гослесхозы кричат ​​«SOS!»: отрасль стремительно катится в пропасть

Гослесхозы и агролесхозы Сумщины заявляют о том, что отрасль стремительно катится в пропасть. Уже сегодня некоторые предприятия вынуждены переводить работников на неполный рабочий день, урезать фонды заработных плат, влезать в кредиты.

Директор Глуховского агролесхоза Руслан Клейншмидт говорит, что из-за двойного налогообложения и запрета экспорта кругляка полностью «просел» внутренний рынок, и их предприятие уже сейчас имеет проблемы.

"Каждый год у нас была возможность что-то вложить в развитие: купить какую-то технику, запустить сушку, новый цех. В 2019 ничего не будет. Более того, начали экономить на фонде заработной платы, а это значит, что скоро от нас уйдут специалисты. Предприятие часть налогов всегда платило в местный бюджет общины. Мы были надежными партнерами, помогали и городу, и селам. Не знаю, кому выгодно наше банкротство, но, похоже, предприятие активно к этому подталкивают"...

О подобных проблемах шла речь и на встречах народного депутата Андрея Деркача в Кролевецком и Середина-Будском гослесхозах. Люди делились с депутатом своими опасениями и переживаниями о дальнейшей судьбе предприятий. Как правило, в северных районах Сумщины лесхозы всегда были стабильными, обеспечивали работой местных жителей. Впрочем, последний год показал, что на колени легко можно поставить целую отрасль. Стоит только принять несколько новых законов.

Так, директора лесхозов говорят, что сейчас вынуждены платить дважды: кроме рентной платы за использование (так называемый налог на каждый пенек), должны отдавать еще и налог на землю.

Так как рост платы на древесину увеличился на 50% по сравнению с прошлым годом, а параллельно были внедрены новые ДСТУ, по которым сухостой перешел в деловую древесину, то эта плата выросла минимум вдвое. Так, в Кролевецком гослесхозе она увеличилась с 8 млн грн до 18 млн. С введением платы за лесные земли в 2019 году это же предприятие должно уплатить дополнительный миллион в виде налогов.

Кроме того, вводится новый ГОСТ, который предусматривает обмер лесоматериалов по срединным диаметром. Мало того, что надо покупать специальные лазерные приборы, да еще и теряется 10-12% древесины по объему. В денежном эквиваленте различные лесхозы имеют убытки от 4 до 7 млн ​​грн.

Стоит вспомнить и постоянные необоснованные повышения железнодорожных тарифов на перевозку грузов (с ноября 2018 года по сегодняшний день - около 20%), доля железнодорожных услуг уже составляет до 60-80% от стоимости древесины.

Также все знают о огромную проблему с заболеванием сосны, которую тотально повреждает короед. Такие деревья нужно как можно быстрее удалять, но бюрократические волокиты на разрешения на санитарные рубки просто огромные, поэтому лесхозы теряют последний доход и на этом.

Все вместе просто делает невозможной конкурентную способность продукции на рынке. Лесоводы говорят, что государство, запретив экспорт кругляка, обещало, что это даст толчок внутренней переработке, но произошло наоборот: цена древесины упала на 20-30 процентов.

«Зачем это делается, с какой целью? Теряется планомерно вся отрасль, думаем, не случайно. Кто-то наложит лапу на леса, они перейдут в какие-то частные руки или иностранцам», - выражают опасения рабочие.

Андрей Деркач срочно взял этот вопрос под личный контроль. Руководство лесхозов уже подготовило соответствующие обращения и документацию для того, чтобы профессиональные юристы помогли разобраться в проблеме.

"Это позорный результат очередной чудо-реформы. Создается впечатление, что чиновники наглухо замуровались в своих кабинетах, но их надо иногда приводить в чувство. Кто-то из них был в Ямполе или Середина-Буде? Знает, что значит местный лесхоз для этих районов? На самом деле ситуация сейчас в стране такова, что на местах никто не распоряжается главными ресурсами. в Сумской области это нефть на юге, леса на севере и земля. Но все управление сконцентрировано в Киеве. На лесах, видно, кто-то хочет нагреть руки. Мы уже готовим депутатский запрос к нескольким инстанциям, проинформируем президента, будем требовать срочной адекватной реакции", - комментирует народный депутат Андрей Деркач.

Источник: nedelya



