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Сегодня, 11:48
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Запредельные штрафы за курение в общественных местах разорят курильщиков

Теперь оштрафовать смогут, если куришь на лавочке у дома, в подъезде, на собственном  балконе, не говоря уже об общественных местах

В Верховной Раде зарегистрирован новый закон, который в корне поменяет порядок продажи сигарет. Проект закона опубликован на официальном портале ВР.

Согласно законопроекту №4030а «О защите общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма» - будут существенно увеличены штрафы за курение в общественных местах, а самих мест для курения станет меньше. Также, согласно закону, сигареты нельзя будет ставить на прилавки и витрины, они подорожают (в среднем на 5-7 гривень), а акциз на табачные изделия в 2019 году должен вырасти на 20%.

На сегодняшний день - штраф за курение в общественном месте составляет от 51 до 170 гривень, а согласно законопроекту - будет 340. Также рассмотрят вариант запрета курения на балконах. Депутаты хотят установить для людей запрет курить в помещении, где есть четыре стены и потолок - например, на застеклённых балконах, террасах кафе и ресторанов.

 


Источник: Официальный портал Верховной Рады






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