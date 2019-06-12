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Сегодня, 12:00
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Первый в мире "легальный каннабис" создан в лаборатории Валенсии

Инженеру из Политехнического университета Валенсии в Испании Сальвадору Солеру и его коллегам удалось разработать первый в мире сорт "легального каннабиса": он обладает полезными свойствами и не содержит запрещенный тетрагидроканнабинол.

Ученым удалось остановить в зародыше возникновение ТГК – запрещенного психоактивного компонента и повысить содержание других веществ – таких, как каннабигерол (КБГ).

В перспективе новый сорт может применяться при лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона, колоректального рака, глаукомы и психических расстройств. Препараты на основе "легального каннабиса" могут появиться в аптеках уже через три-пять лет, после необходимых клинических испытаний, утверждает исследователь.

Источник: trust


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