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Политика / Власть
Вчера, 20:00
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Есть опасения относительно свертывания реформы децентрализации, - Филатов

Бывший юрист олигарха Игоря Коломойского, мэр Днепра Борис Филатов в интервью "Настоящему времени" заявил, что у него есть два опасения в связи с приходом нового президента и новой команды.

"Мне тяжело говорить за региональные элиты в целом, потому что они очень разные, ориентируются на разные политические силы, разные настроения. У нас очень сложная и разная страна. Но если говорить об общем тренде, то первое опасение – это то, что реформа децентрализации может быть свернута. И второе опасение: пошли разговоры о том, что новая власть планирует досрочные выборы в местные советы. Разные горячие головы, как мне рассказывали, пытаются эту идею вложить Владимиру Александровичу (Зеленскому) в голову", - отметил политик.

На вопрос, предусмотрены ли досрочные выборы местных властей законодательством, он ответил:

"Никак не предусмотрены. Но это может быть сделано из соображения политической целесообразности. Сейчас уважаемые коллеги идут в какой-то степени на хайп, у них есть высокие рейтинги, они понимают, что они должны оседлать эту волну. Я не могу это осуждать, потому что это естественный процесс. Наверное, если бы я был на их месте, я бы тоже себя вел подобным образом, и так бы вел себя любой политик. Это природа власти, власть не терпит пустоты. Но юридических механизмов я не вижу".

Напомним, 28 мая мэр Днепра Борис Филатов принял решение отказался от участия в парламентских выборах.

Источник: Цензор


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