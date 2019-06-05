Свиноводство в Украине может быть уничтожено, прогнозируют специалисты

Ситуация с африканской чумой свиней (АЧС) в Украине ухудшается, несмотря на то, что Держпродспоживслужба декларирует обратное. Свиноводство в Украине вообще может быть уничтожено, сообщает пресс-служба Ассоциации животноводов Украины (АТУ).

"Из-за отсутствия достаточного количества предприятий по утилизации отходов животного происхождения, массовые невыплаты компенсаций хозяйствам, пострадавшим от АЧС, и недостаточный контроль со стороны Держпродспоживслужбы, свиноводство в Украине может исчезнуть», - прогнозируют специалисты Ассоциации.

Свиноводы утверждают, что многочисленные вспышки АЧС на хозяйствах просто скрываются, ведь производителям невыгодно заявлять о своей беде, по которой поголовье придется полностью вырезать", - говорится в сообщении.

В АТО призвали Держпродспоживслужбу начать эффективную работу по борьбе с АЧС.

"Если сейчас не забить тревогу, то через 2-3 года свиноводство как отрасль в Украине просто исчезнет", - констатируют животноводы.

Напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, свинина в Украине стоит дороже, чем в странах ЕС. На фоне АЧС Украины рекордно наращивает темпы импорта свинины из-за рубежа.

Источник: УНН



