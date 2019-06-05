Верховная Рада поддержала владельцев домашних солнечных электростанций

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности 4 июня единогласно поддержал законопроект, призванный защитить владельцев домашних солнечных электростанций, сообщил Союз активных потребителей и прозьюмеров.

Эксперты напомнили, что этот проект позволит защитить тысячи украинцев, которые уже инвестировали в свои крышевые электростанции и восстановить возможность для тех, кто только планирует устанавливать домашние СЭС.

Как сообщалось, противоречия в предыдущем законе привели к остановке динамичного рынка домашних солнечных электростанций и практически лишили обычных украинцев возможности устанавливать СЭС на своих дворах.

Законопроект 10357 обобщил предыдущие версии законопроектов и позволяет устранить все противоречия.

Источник: epravda







