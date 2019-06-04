Швеция компенсирует гражданам вложения в домашние энергосистемы

Швеция объявила о предоставлении государственных грантов, которые будут компенсировать 60% стоимости домашних систем хранения энергии. Страна хочет прекратить сжигание ископаемого топлива для производства электроэнергии к 2040 году.

Максимальный размер субсидии - 50 000 крон или 5,600 долларов, сообщает Укр-Биз.

Субсидия распространяется на батареи, проводку, системы управления, смарт-концентратор энергии и монтажные работы для домов с солнечными системами на крыше.

«Это дополнительная система поддержки солнечных фотоэлектрических панелей в Швеции. Это важный шаг на пути к созданию разумной электросети чистых, возобновляемых источников энергии», - говорит руководитель программы исследований и инноваций департамента Шведского энергетического агентства Андреас Густафссон.

Этот рынок в Швеции стремительно растет (за прошлый год - на 60%) и сейчас составляет 128 МВт. Соцопросы показывают, что около 20% шведских домовладельцев рассматривают возможность инвестирования в солнечную крышу или небольшую ветряную турбину.

Новая шведская программа стимулирования похожа на аналогичную в Германии, где установлено 19 000 домашних энергосистем.



