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Вчера, 19:00
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В ЕС считают, что украинцы должны больше отдыхать

Украинские парламентарии рассматривают возможность внесения важных изменений в трудовое законодательство страны. Согласно требованию Европейского Союза, граждане государства должны отдыхать не 24, а 28 дней.

Полноценный отдых позитивно сказывается на трудоспособности и креативности рабочих всех специальностей. Именно поэтому, в странах ЕС все отдыхают не 24, как украинцы, а 28 календарных дней.

В скором времени ситуация может кардинально измениться. Дело в том, что украинские работодатели пользуются Трудовым кодексом, написанным пять десятилетий тому назад. Парламентарии решили доработать проект и внести в него изменения.

Проект нового Трудового кодекса Украины был разработан Парламентом предыдущего созыва в 2017-м году. Однако позже документ отложили до «лучших времен» и благополучно о нем забыли на целых два года. Теперь же решено все же закончить эту безусловно важную и нужную работу.

Но, как говорится, не отпуском единым порадует новый Трудовой кодекс украинцев в случае его принятия, конечно же. В проекте нового законодательного документа значится также возможность удаленной работы, гарантия выплат беременным женщинам, предусматриваются штрафы для работодателей, которые идут против закона и нарушают права подчиненных.

Источник: joinfo



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