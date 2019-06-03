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Бизнес / Энергетика
Вчера, 18:00
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В Европе цены на газ упали значительно и стремительно

"На европейских рынках в четверг и пятницу наблюдался обвал цен природного газа. Например, на голландском TTF цены с поставкой в ​​выходные дни 1-2 июня установились на уровне 10 евро за мегаватт, что является самым низким значением с 2016 года", - указали на бирже, добавив, что такую ​​тенденцию подхватили все ключевые европейские хабы.

Как отметили эксперты, в Западной Европе цены снизились из-за роста среднесуточных температур и высокой мощности ветра, в результате чего рост мощности ветроэнергетики уменьшило спрос на газ для газовых электростанций.

"Все это происходит на фоне заполненных хранилищ и стабильно высокого поступления американского LNG. Так, в среду американский сжиженный газ, согласно заявлению министерства энергетики США, был переименован в "газ свободы", поставки которого "предоставляет союзникам Америки доступный источник энергии". Даже на фоне снижения цены, существенного сокращения поставок американского газа в Европу в ближайшее время не предвидится", - добавили в бирже.

В то же время эксперт Максим Белявский в Facebook, говоря о снижении цен на газ, отметил, что на хабе TTF в мае котировки составляли 140 долл. за тысячу кубометров, на 15% меньше апрельских цен. Уже в первые дни июня суточные контракты закрываются на уровне 110 долл., добавил он.

Напомним, Украина заполнила свои ПХГ газом на 37% - до 11,458 млрд куб. м.

Источник: УНН


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