Курс валют

» » » Крупнейший в Европе завод для переработки фруктов украинцы построят в Польше

Новости

Все новости
Бизнес / Промышленность
Сегодня, 14:00
71
Версия для печати

Крупнейший в Европе завод для переработки фруктов украинцы построят в Польше

Группа T.B.Fruit начала строить в Польше завод по переработке ягод и яблок, заявив, что он будет крупнейшим в Европе. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Завод строится в польском Бжостовци Мазовецкого воеводства.

По данным ЭП, стоимость проекта - 40 млн евро.

С компанией T.B.Fruit большинство украинский знакомые благодаря торговой марке "Галиция". Владелец - Тарас Барщовский.

Компания производит концентрированные соки. Общая мощность перерабатывающих заводов T.B. Fruit достигает 1,2 млн тонн концентрированного сока в год. Компания имеет завод в Молдове и два завода в Польше.

Заводы в Польше перерабатывают не только яблоки, но и клубнику, малину, смородину, вишню, крыжовник. Около 90% продукции компания экспортирует в другие страны.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт