Мусорных островов в океане все больше. Видео

Загрязнение океана и загрязнение окружающей среды, мусором, пластиком и другими отходами - это величайшие экологические проблемы нашего времени. 8 миллионов тонн пластика выбрасывается в океан за год. За 1 минуту в мире продается 1 миллион пакетов!

О мусорных островах говорят уже более полувека, но практически никаких действий не принимается. Тем временем наносится невосполнимый урон окружающей среде, вымирают целые виды животных.

Один такой остров нашли у Корсики в Средиземном море.

А мусорный остров в океане в три раза превысил площадь Франции!

Загрязненный участок занимает свыше 1,6 млн кв.км, что в разы превосходит предыдущие оценки. Напомним, «мусорный остров» обнаружили в 1980-х годах, и с тех пор он растет пугающими темпами.

О мусорном острове говорят уже более полувека, но практически никаких действий не принимается. Тем временем наносится невосполнимый урон окружающей среде, вымирают целые виды животных. Велика вероятность того, что наступит момент, когда уже ничего нельзя будет исправить.

В Карибском море тоже не видно воды из-за тонн мусора.

Волны пластика и пакетов, плавающие в Карибском море показывают насколько опасна ситуация с загрязнением окружающей среды. Это тревожное видео было снято с побережья столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго и выглядит как кадры из фильма про апокалипсис.

Источник: https://www.facenews.ua



