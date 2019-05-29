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Вчера, 14:00
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Украина строит новые заводы: в Чугуеве будут производить электрокабели

ООО "Гранд Инвест ХХI" планирует открыть предприятие в Чугуеве на территории завода топливной аппаратуры (ул.Рабочая, 55Б). Об этом сообщили в Чугуевском горсовете.

Начаты строительные работы. Предприятие будет производить электрокабели. Персонал - сто работников. Для них будет работать столовая.


Справка SQ

ООО "Гранд Инвест ХХI" относится к группе компаний DCL Group, которая объединяет производственные предприятия, производящие продукцию под торговыми марками ТМ Decolife, ТМ Harvinyl, ТМ Vodoley. DCL Group входит в состав "Украинской ассоциации производителей электротехники". Ассоциация планирует создать лейбл "made in UA".

Источник: SQ


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