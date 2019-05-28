Украину предупредили о потере миллиардных инвестиций и тысяч рабочих мест

Страна рискует потерять тысячи новых рабочих мест и останется без многомиллиардных инвестиций, если отсрочит запуск реформы рынка электроэнергии. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины к руководству парламента, депутатов, главы НКРЕКП и советника президента.

В Федерации считают, что сейчас энергетическая реформа, ставшая проводником отечественной энергетики в европейскую енергоспильносту, оказалась под угрозой из-за намерения отдельных депутатов отсрочить ее старт.

"Отказ дать старт рынку - это сплошные потери. Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины отмечает, что страна рискует потерять тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест и останется без многомиллиардных инвестиций", - отмечается в обращении.

В Федерации отмечают, что все участники рынка - представители поколения и потребители готовы жить по новым правилам и четырех недель, оставшихся до старта реформы, хватит для настройки всех процессов и запуска действенных механизмов нового рынка электроэнергии.

"Рынок - это залог полноценной конкуренции и прозрачного ценообразования. С 1 июля 2019 ситуация подковерного распределения заказов и средств из бюджетов станет невозможной", - убеждены авторы обращения.

Напомним, 1 июля 2019 должен заработать новый рынок электроэнергии, на введении которого отмечают западные партнеры и от которого зависит микрофинансовая помощь ЕС.

Источник: Обоз



