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Бизнес / Энергетика
Вчера, 17:00
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Евросоюз выделит миллион евро на развитие “зеленой” энергетики в Украине

Европейский Союз выделит 1 миллион евро для реализации годичного проекта Twinning “Развитие возобновляемой энергетики в Украине”, который начали австрийско-итальянский консорциум и Госэнергоэффективности. Об этом сообщает Евроинтеграционный портал.

“В рамках проекта эксперты ЕС предоставят рекомендации Госэнергоэффективности и другим заинтересованным сторонам по приведению украинского законодательства в соответствие с европейским и поделятся опытом по увеличению доли возобновляемых источников энергии и стимулирования “зеленых” инвестиций”, — сообщили в Госэнергоэффективности.

Партнеры проекта вместе будут разрабатывать проекты изменений в украинское законодательство, чтобы привести его в соответствие с положениями Директивы Евросоюза о возобновляемых источниках энергии.

Также они будут совместно работать над реализацией правительственных планов действий в области возобновляемой энергетики.

Проект Twinning “Развитие возобновляемой энергетики в Украине” выполняют австрийский энергетический регулятор E-Control, Энергетическое агентство Австрии, Агентство экологии Австрии, Министерство устойчивого развития и туризма Австрии и итальянский исследовательский институт EURAC Research в партнерстве с Госэнергоэффективности.

Срок реализации проекта составляет 15 месяцев.

Новая директива ЕС по возобновляемой энергетике устанавливает обязательную цель — не менее 32% всей энергии в Евросоюзе к 2030 году должно быть произведено из возобновляемых источников.


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