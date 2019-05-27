Проблемы развития Донетчины обсудили со специалистами Всемирного банка

Руководство Донецкой области обсудило со специалистами Всемирного банка проблемы региона и вопросы сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА. Старший специалист по социальному развитию Всемирного банка Холли Беннер отметила, что разработка координационного платформы по развитию мира является одним из приоритетов предстоящего мероприятия.

«Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Евгений Вилинский провел рабочую встречу с представителями Всемирного банка и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Темой встречи стало проведение второго захода в рамках серии диалога «Лидерство в сотрудничестве для устойчивости и развития» ... Во время встречи представители ДонОДА рассказали о главных проблемах области, которые можно решить в формате, предложенном Всемирным банком », - говорится в сообщении.

«Мы готовы строить диалог между всеми ветвями власти для быстрого и эффективного решения имеющихся проблем в Донецкой области. В международном сообществе есть четкое понимание того, что перед украинской властью стоят вызовы, которые непосредственно влияют на качество жизни людей по обе стороны линии разграничения », - заявила Холли Беннер.

Среди важнейших проблем региона, как отмечалось на встрече, - гуманитарные вопросы, а также вопросы прекращения огня вдоль линии разграничения для проведения ремонтных работ на главных сетях водо-, газо- и электроснабжения.

источник: Укринформ



