ПЦУ в состоянии неопределенности: амбиции Филарета грозят новым расколом

По данным Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры, в Украине по состоянию на 1 января 2019 в Украине насчитывалось 12122 действующих приходских храмов УПЦ МП, из которых в ПЦУ вступило в 519 приходов, то есть менее 5%.

Фактически, в Украине сейчас три большие православные сообщества - Украинская православная церковь МП, Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

Сейчас можно увидеть некоторые разногласия между патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием, поскольку Филарет хочет фактически возродить Украинскую православную церковь Киевского патриархат и не исключает нового церковного раскола.

Министерство культуры заявляет, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в Православную церковь Украины. Об этом говорится в заявлении министерства в ответ на заявления почетного патриарха ПЦУ Филарета о том, что УПЦ КП до сих пор существует.

"Постановлением Поместного собора бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата, которое было принято 15.12.2018 года, накануне Всеукраинского православного Объединительного собора, деятельность такого религиозного объединения как Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) была прекращена путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины", - заявили в Минкульте.

Там добавили, что на основании упомянутого решения Поместного собора министерством были признаны утратившими силу приказы о регистрации устава УПЦ КП.

"В связи с изложенным выше Министерство культуры Украины отмечает, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ КП являются не соответствующими действительности", - говорится в заявлении.

Но патриарх Филарет с этим не согласен:

"Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал", - сказал он.

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний не вполне понимают друг друга, потому что Епифаний уверен - позиция патриарха может привести к потере томоса и ПЦУ будет возвращена в состояние полугодовой давности.

К тому же есть недоразумения между митрополитом Епифанием и президентом Зеленским. Несмотря на то, что они якобы по-дружески пообщались о совместной судьбе государства и его поместной церкви, Епифанию не понравился текст, который ему предложили сказать в очередном ролике от команды Зеленского, он отказался и ролик вышел со всеми главами церквей, но без митрополита УПЦ.

В Константинополе отреагировали и дали очередное исчерпывающее разъяснение о статусе ПЦУ для всех православных церквей мира.

Митрополит Епифаний теперь надеется, что конфликт можно будет уладить и процесс признания ПЦУ другими поместными церквами пойдет быстрее.

По материалам СМИ















