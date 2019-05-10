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Вчера, 23:00
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Мечты сбываются с помощью Kickstarter: украинская компания бьет рекорды

Украинской компании EnjoyTheWood удалось собрать на Kickstarter необходимую для запуска своего проекта сумму. $ 5 тыс. собрали только за 6 часов. А уже через 5 дней в компанию вложились более 600 человек на сумму более $ 170 тыс.

Для компании EnjoyTheWood это уже третий проект на Kickstarter. На первую версию деревянных карт мира компания собрала более $ 100 тыс. при необходимых $ 15 тыс. А на проект по деревянными картами городов мира - более $ 50 тыс. В этой версии карты имеют 3 слоя с различными цветами для разных стран. 3D-карта мира из дерева будет доступна в различных комплектациях и 3 размерах: M - 60 на 100 см, L - 90 на 150 см и XL - 120 на 200 см. Компания также планирует создать приложение, которое с помощью дополненной реальности сможет выбрать место расположение карты на вашей стене. EnjoyTheWood основала в 2014-м семейная пара Игорь и Марина Фостенка. Они создавали из дерева различные аксессуары и декор. В 2018 году компания получила патент на карту мира из дерева и запустила первый проект на Kickstarter.


Kickstarter поддерживает и другие интересные стартапы

430 тыс. долларов собрано на Kickstarter на 3D-пазлы из металла. Первоначальная цель - 15 тыс. долларов. Ее удалось достичь в первые же сутки: уже за первые 24 часа кампании Time 4 Machine получил $ 28 000. В рамках Kickstarter-кампании предлагалось девять новых моделей: поезд, самолет, автомобили, трактор, танк, часы и холдер для бизнес карт. Все модели работают. Например, в самолете запускаются пропеллеры, в автомобиле открываются двери, багажник и капот. Time 4 Machine запущена в 2016 году Денисом Охрименко, сейчас в компании работает более 20 человек. В 2017 году компания провела свою первую Kickstarter-кампанию, собрав более $ 50 тыс.


Напомним

Kickstarter - сайт финансирования творческих проектов по схеме краудфандинг. Kickstarter финансирует различные проекты в 13-ти категориях: искусство, комикс, танец, дизайн, мода, фильмы и видео, еда, видеоигры, музыка, фотография, издательство, технология, театр.

Источник: https://senior.ua


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