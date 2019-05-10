Курс валют

» » » Мы живем на помойке: человечество устроило вокруг планеты ужасную свалку

Новости

Все новости
Технологии / Космос
Вчера, 18:10
78
Версия для печати

Мы живем на помойке: человечество устроило вокруг планеты ужасную свалку

На канале Европейского космического агентства (ЕSA - European Space Agency) опубликована потрясающая видео-анимация, которая показывает ужасные последствия загрязнения людьми околоземного пространства: различные типы объектов и их размеры, которые накопились в орбите Земли с начала космической эры.

"Сейчас на орбите находится около 5500 объектов размерами более 1 метра, под 35000 - более 10 см (из них только 2000 активных спутников), более 900 000 объектов - более 1 см, и по 130 млн обломков - от 1 мм", - рассказали в ЕSA.

Про обломки размером более 10 см данные получены из Каталога космического наблюдения США, а изображение мусора размерами менее 10 см основано на статистической модели от ESA.

В анимации красным цветом обозначены спутники (в т.ч. нерабочие), желтым - корпуса ракет, зеленым - связанные с работой миссии объекты (чехлы, адаптеры и прочее), синим - другие фрагменты космического мусора.

Теперь остается только надежда на то, что скоро появятся космические мусорщики, которые будут собирать на орбите спутниковый хлам и реализовывать его как ценное вторсырье. Маск нам в помощь.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт