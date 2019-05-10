Мы живем на помойке: человечество устроило вокруг планеты ужасную свалку

На канале Европейского космического агентства (ЕSA - European Space Agency) опубликована потрясающая видео-анимация, которая показывает ужасные последствия загрязнения людьми околоземного пространства: различные типы объектов и их размеры, которые накопились в орбите Земли с начала космической эры.

"Сейчас на орбите находится около 5500 объектов размерами более 1 метра, под 35000 - более 10 см (из них только 2000 активных спутников), более 900 000 объектов - более 1 см, и по 130 млн обломков - от 1 мм", - рассказали в ЕSA.

Про обломки размером более 10 см данные получены из Каталога космического наблюдения США, а изображение мусора размерами менее 10 см основано на статистической модели от ESA.

В анимации красным цветом обозначены спутники (в т.ч. нерабочие), желтым - корпуса ракет, зеленым - связанные с работой миссии объекты (чехлы, адаптеры и прочее), синим - другие фрагменты космического мусора.

Теперь остается только надежда на то, что скоро появятся космические мусорщики, которые будут собирать на орбите спутниковый хлам и реализовывать его как ценное вторсырье. Маск нам в помощь.



