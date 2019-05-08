NASA готовятся к столкновению Земли с астероидами

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что астероиды, в том числе и крупные, приближающихся к Земле очень часто, поэтому нужно быть готовым к столкновениям с ними. "Речь идет о том, чтобы в конечном итоге защитить единственную планету, которую мы знаем, где есть жизнь, и это планета Земля", - цитирует его слова Independent.

Брайденстайн признался, что правительство США поставило перед управлением задачу внести в каталог все астероиды, от 460 футов (140 м) в диаметре. При этом он напомнил, что динозавры вымерли от удара астероида и призвал объединить усилия для мониторинга за опасными космическими объектами.

Именно поэтому Американская аэрокосмическая администрация отрабатывает сценарий приближения к Земле огромного астероида, который может погубить нашу планету. На днях в Вашингтоне стартовала Всемирная конференция по защите планеты. Мероприятие продлится неделю и предусматривает разработку плана по спасению Земли от огромного астероида, который ученые могут заметить слишком поздно. Одними из основных организаций, которые будут спасать нашу планету от возможного уничтожения, является NASA и Европейское космическое организация (ESA).

Специалисты проводят учения-симуляцию по спасению человечества от несуществующего астероида 2019 PDC, диаметром примерно в 300 метров, который должен "столкнуться" с Землей 29 апреля 2027. И хотя эта дата Судного дня является своего рода фейковой, по данным NASA, сейчас существует около 74 потенциально опасных объектов, которые реально могут столкнуться с Землей.

Во время учений в Вашингтоне ученые должны продумать варианты изменения траектории опасного астероида, найти деньги на реализацию программы, а также способы предупреждения людей о возможном конце света.

"Эта конференция абсолютно уникальная, такого на нашей планете еще не было. На нее собрались астрономы, сотрудники спасательных служб, медиапрофессионалы и представители других профессий - с одной-единственной целью: спасти нашу планету от космической катастрофы. К счастью, спешки нет", - говорит глава NASA Джим Брайденстайн.



Главная проблема, которую должны решить эксперты, - выявление астероидов, ведь иногда ученые на Земле могут узнать о приближении космических камней всего за несколько часов до их попадания на нашу планету. Поэтому в NASA работают над улучшением систем обнаружения, расположенных на орбите Земли.

"Первый шаг по защите нашей планеты - это как можно более точное представление о том, что именно ей может угрожать. Только тогда, когда у нас будет достаточно времени для подготовки, мы можем принять меры, необходимые для того, чтобы избежать столкновения с астероидом или минимизировать последствия удар ", - объясняет глава программы ESA по защите планеты Рюдигер Йен.

Напомним, пару недель назад NASA подписала контракт с частной ракетостроительных компанией SpaceX на первый запуск DART - космического аппарата, который должен уничтожать потенциально опасные для Земли астероиды.

Ученые должны впервые протестировать свою технологию уничтожения потенциально опасных для Земли астероидов летом 2021-го. Аппарат DART (тест двойного перенаправления астероидов) отправится в космос на ракете SpaceX Falcon 9, после чего столкнется с астероидом Дидим B. Траектория этого камня не слишком опасной для Земли, а его диаметр составляет около 170 метров. Дидим В подойдет на расстояние в несколько миллионов километров до Земли в октябре 2022-го. Тогда DART и должен столкнуться с астероидом на скорости более чем 6 км в секунду.

Ученые собираются проверить, как космическое оружие против астероидов размером с холодильник, может повлиять на траекторию камней, приближающихся к Земле. Если же количество кинетической энергии от удара DART о астероид не сможет изменить его путь - исследователям придется искать другой способ защиты от опасных для Земли космических объектов.

В ESA вспоминают, что тема спасения Земли от столкновения с астероидом легла в основу нескольких фильмов, например, «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом в главной роли. «Но насколько в действительности большие шансы на столкновение с астероидом, и что мы можем сделать?»

На конференции рассматривают четыре возможных сценария защиты Земли от столкновения:

1. космический аппарат должен врезаться в астероид и таким образом изменить его траекторию; этот вариант планируют отработать уже в конце 2022 года; NASA отправит аппарат DART, который должен будет ударить астероид Дидим;

2. подорвать астероид до того, как он подлетит к Земле, с применением ядерного оружия; отсюда отсылка к фильму «Армагеддон» в твите ESA; такой вариант пока рассматривают только в теории;

3. отвести угрозу от Земли за счет искусственной гравитации; такой вариант возможен, если астероид обнаружат задолго до сближения с нашей планетой; в таком случае к нему можно отправить массивный космический корабль, которому предстоит лететь рядом с астероидом в течение нескольких лет или даже десятилетий, выполняя роль «гравитационного тягача»;

4. покрасить часть астероида в белый цвет, чтобы его стороны по-разному отражали и поглощали свет: этого может быть достаточно, чтобы изменить траекторию астероида.



