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Сегодня, 09:30
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Трамп твитнув об увеличении пошлины на китайские товары и обрушил финансовые рынки

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит 10 мая пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. Об этом он написал на своей странице в Twitter, чем обвалил финансовые рынки. Вслед за этим мировые цены на нефть тоже прыгнули вниз.

Трамп напомнил, что в течение 10 месяцев Китай платил пошлины США в размере 25% на высокотехнологичную продукцию стоимостью 50 млрд долларов и 10% стоимостью в 200 млрд другие товары. "А в пятницу 10 процентов возрастут до 25", - написал Трамп. - "Товары на сумму $ 325 млрд, поставляемых Китаем к нам, пока пошлиной не облагаются, но вскоре будут - на уровне 25 процентов", - добавил американский лидер.

Такой шаг со стороны Вашингтона Трамп объяснил "очень медленными" переговорами между США и КНР с целью урегулировать торговый конфликт между двумя ведущими экономиками мира.

Ранее в Китае обвинили США в "торговом буллинге" и в том, что это заставляет другие страны подстраиваться под позицию Штатов за введение против них новых пошлин.

Однако в Пекине также и заверили, что в любой момент готовы сесть за стол переговоров по поводу торговых соглашений, если они будут основываться на взаимном уважении и равенстве".

Кроме торговой войны США планировали развернуть на уровне администрации широкое наступление на Китай, обвинив его во враждебной деятельности против американских компаний, похищения интеллектуальной собственности, кибератаке и вмешательстве в выборы.

Источник: ТСН



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