Hyundai планирует заняться строительством Харьковского метро

Корейская компания Hyundai проявила заинтересованность в тендере Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на строительство Харьковского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По словам посла Республики Корея в Украине Ли Янг Гу, Hyundai выразила желание принять участие в тендере. Со своей стороны министр инфраструктуры Владимир Емельян Украины пригласил корейскую сторону изучить возможности размещения мощностей компании Hyundai в стране.

"Мы рассматриваем компанию Hyundai как потенциального партнера для производства электрокаров в Украине. Линейка электрокаров Hyundai является очень интересной и конкурентной. Рынок в Украине и в Европе развивается стремительно, поэтому это направление сотрудничества является крайне перспективным", - сказал он.

По словам Емельяна, пассажирские поезда Hyundai хорошо зарекомендовали себя в Украине, это является хорошей основой для дальнейших переговоров "Укрзализныци" с указанной компанией по расширению сотрудничества.

Как сообщалось, почти все владельцы недвижимости в зоне строительства метро в Харькове дали официальное согласие на выкуп.

ЕБРР совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) финансируют инвестиционный проект объемом EUR160 млн на расширение Харьковского метрополитена. Деньги выделены на строительство станций "Державинская" и "Одесская", Алексеевского электродепо, а также на закупку 85 вагонов подвижного состава.



