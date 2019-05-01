Реформа энергорынка: электроэнергию поставляют более 400 компаний

Лицензии на поставки электроэнергии получили уже более 400 компаний по всей Украине. Они конкурируют между собой и это уже повлияло на цены: они снизились.

"Произошла определенная демонополизация, так как на сегодня промышленные потребители имеют право выбора поставщика", – говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Это уже повлияло на цены. Несмотря на то, что поставщики до сих пор закупают электроэнергию по фиксированному тарифу – им пришлось снижать цены для потребителей.

"Благодаря увеличенной конкуренции по меньшей мере крупные предприятия получают электроэнергию по ценам ниже, чем они бы покупали при одинаковых условиях от облэнерго", – рассказывает вице-президент общественного союза "первая энергетическая ассоциация Украины" Александр Рогозин.

Улучшилась и платежная дисциплина. По данным национального регулятора, те промышленники, которые получают электроэнергию по нерегулируемому тарифу – платят исправно и вовремя: за январь уровень расчетов 100%, за февраль – 101%.

С первого июля стартует второй этап реформы рынка электроэнергии. Преимущества демонополизации и конкурентного рынка почувствуют и бытовые потребители.

Напомним, с Нового года в Украине работает новый энергорынок. Появились сотни поставщиков электроэнергии. Конкуренция большая. Продавцы уже борются за потребителей, в частности, ценами.

Источник: Сегодня



