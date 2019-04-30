Норвегия строит первую в мире подводную автомагистраль. Видео

Мы знаем сотни необычных и дерзких проектов дорог, мостов, тоннелей и акведуков. Когда-то транспортная артерия под Ла-Маншем вызвала огромный резонанс. Подумать только, 51-километровый тоннель, 39 км из которых приходится на морское дно. Но то, что сейчас строит Норвегия, выглядит просто невероятно: 1121 км подводной дороги! Об этом рассказывает Joinfo.ua.

В настоящее время поездка из южного города Кристиансанн в северный Тронхейм по пути продолжительностью более 1000 километров занимает 21 час. Кроме того, желающим полюбоваться красотой природы Норвегии, приходится на своем пути сменить не менее семи паромных переправ.

Правительство Норвегии решило упростить эту задачу и построить уникальный подводный тоннель, по которому автомобили смогут преодолевать расстояние в 1000 километров за рекордно короткое время.

Невероятно масштабный в своих амбициях транспортный проект создан для того, чтобы объединить в удобную транспортную сеть популярные среди туристов заливы скандинавских фьордов. Так как эти объекты охраняются ЮНЕСКО и сама Норвегия крайне бережливо относится к своему наследию, было решено соорудить магистраль между двумя крайними городами во фьордах (Кристиансанн и Тронхейм), прямо в море — на глубине 392 м. Более того, местами подводная магистраль из-за особенностей морского дна будет поднята в подвесном состоянии на буйках, что создаст первый в истории участок плавучей дороги.

Те тоннели, что будут подвешены на буйках в плавающем состоянии, поднимутся до глубины 30 м под водой. В общей сложности правительство утвердило у подрядчиков данные о том, что строительство магистрали окупится сполна всего за пару лет. Причиной тому станет как популярность инфраструктурного объекта, так и сокращение пути между фьордами для местных жителей и туристов.

Норвежское управление общественных дорог (NPRA) планирует завершить строительство первой подводной автомагистрали к 2020 году.

Если план окажется успешным, Норвегия сможет выиграть мировую гонку против таких стран, как Китай, Южная Корея и Италия, которые только разрабатывают подобные проекты.



