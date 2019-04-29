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Сегодня, 08:38
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В Чернобыльской зоне отчуждения создают парк солнечной энергии

Процесс создания условий для размещения парка солнечной энергетики на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции находится на начальном этапе. Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения в ответ на запрос УНН.

ГП "НЭК" Укрэнерго" разработало проект строительства инфраструктуры сбора и выдачи мощности. По результатам сотрудничества компанией TRACTEBEL совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины и Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения был завершен расчет технико-экономического обоснования.

"В этом ТЭО учтены особенности территории, уровней радиоактивного загрязнения территории, где предварительно запланировано размещение объектов солнечной энергетики, правила радиационной безопасности при проведении работ, а также ряд других важных показателей", - отметили в агентстве.

Сейчас Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра работают над вопросом выделения земельных участков потенциальному инвестору, отметили в агентстве.

"Таким образом, на сегодня процесс создания условий для размещения парка солнечной энергетики на территории зоны отчуждения находится на начальном этапе. Соответственно, сроки реализации проекта парка солнечной энергии пока не определены", - отметили в ГАЗО.


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