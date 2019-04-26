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Общество / Образование
Вчера, 23:30
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Теперь у нас есть 12 стандартов образования для бакалавров и магистров

Министерство образования и науки утвердило 8 стандартов бакалаврского уровня высшего образования и 4 - магистерского, которые были согласованы Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Приказы об утверждении соответствующих документов подписаны 24 апреля 2019 года.

"Стандарты вводятся в действие с 2019/2020 учебного года. Поэтому их требования должны быть учтены вузами при разработке новых образовательных программ и учебных планов. В то же время, утвержденные ранее документы высших учебных заведений относительно образовательного процесса остаются в силе и действуют до завершения обучения тех студентов, которые были зачислены до утверждения соответствующих стандартов. Однако заведение самостоятельно принимает решение об обновлении уже существующих образовательных программ в соответствии со стандартом", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что норма стандартов о признании и перезачете кредитов ЕКТС, полученных в рамках предыдущей образовательной программы подготовки младшего бакалавра (младшего специалиста) (прием на обучение в учреждения высшего образования на второй (третий) курс или на первый курс (с сокращенным сроком обучения) будет применяться во время вступительной кампании 2020 года.


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