Кто и почему прячет от нового президента священную булаву

Новый ролик от Зеленского приоткрыл тайны политического закулисья: еще не вступивший в должность президент посетовал на то, что ВР затягивает процесс определения даты его инаугурации, потому что не хочет, чтобы парламент страны был распущен первым же его указом, и началась бы внеочередная парламентская эпопея.

Зеленский считает, что именно с этой целью ЦИК умышленно затягивает и официальное признание результатов выборов.

Чтобы у нового президента не осталось шанса распустить Раду, официальное объявление результатов выборов действительно должно быть как можно позже с тем, чтобы его инаугурация состоялась после 27 мая. И все это время и нынешний состав Верховной Рады, и ныне действующий президент вполне дееспособны и могут выполнять свои обязанности в полном объёме. Похоже, именно это и пугает новую команду. Потому что за этот месяц могут быть приняты любые законы, произведены любые кадровые перестановки, может быть даже объявлено чрезвычайное положение, и тогда вообще все их достижения на выборах будут потеряны.

Зеленский в растерянности:

"Победа есть, а полномочий – нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я поясняю: ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады. Мне кажется, что это несправедливо".

Может быть - и умышленно. Может быть - и несправедливо. Но это затягивание - соответствует нормам закона и предусмотрено специально как страховка на всякий непредвиденный случай: чтобы все происходило не в суете и не в эйфории от победы, чтобы у всех было время подумать. Чтобы у старой команды действительно было время что-то закрепить, что-то поправить, что-то изменить. Чтобы новая команда, особенно такая неопытная, собралась бы с мыслями и осознала степень ответственности. Чтобы, получив, наконец, булаву, ею не размахивали бы в экстазе, не рубили бы сплеча, потому что можно и разрушить что-то важное ненароком, и дров наломать.

Новая команда настолько откровенно рассыпала вокруг себя угрозы, настолько цинично потешалась над проигрывающими "папередниками", использовала такую не юмористическую вовсе, а злобно-саркастическую риторику, что неудивительно: их разухабистую нахрапистость хочется немного попридержать.

Но это не всё и даже не самое главное.

Есть смысл привести тут слова, которые сказал с трибуны ВР народный депутат Максим Бурбак:

"Ми щодня тут боремося за українську мову, за українську ідентичніть, за право бути вільними українцями в демократичній Україні. Ми дали старт небувалим досі реформам в країні. Але наші вороги увесь цей час марять реваншем... Соратник Медведчука Портнов роздає з Відня вказівки дестабілізувати Верховну Раду, щоб зіштовхнути Україну у прірву колапсу... Жалюгідні втікачі і зрадники разом з Януковичем з якогось дива вирішили, що результати президентських виборів це їх перемога... Реваншу не буде. Верховна Рада піде на строкові вибори у жовтні, як це передбачено Конституцією", - сказал он.

В данной ситуации, когда кот еще не выполз из своего мешка и продолжает разговаривать со страной в роли Голобородько - с экрана, в гриме, по выученному тексту, неизвестно кем написанному, - неудивительно, что его опасаются, и присутствует стремление минимизировать его желание немедленно взять в руки булаву...

Думаю, было бы правильно, если бы вновь избранный президент открыто выступил бы перед прессой и развеял бы страхи и подозрения: сказал бы, что не собирается подыгрывать медведчукам и портновым в желании дестабилизировать страну, распускать Верховную Раду и объявлять досрочные выборы. Сказал бы, что его экстремизм был просто предвыборной методикой, но на самом деле он не собирается бездумно рубить головы и руки. Не угрожал бы пересмотреть все принятые этим созывом парламента законы в Конституционном суде, потому что они ему не нравятся. Не нагнетал бы истерию с обещанием референдумов по тем вопросам, которые уже закреплены в Конституции. И, комментируя самый последний из выстраданных парламентом законов - Закон о государственном языке, - не рассказывал бы, что он принят в поспешности и достоин только того, чтобы отправить его в мусорную корзину...

В своем ролике наш новый рулевой не сожалеет о том, что страна замерла - кто в предвкушении казней, а кто в тревожном ожидании этих казней, что граждане разобщены, несмотря на его "потрясающие" 75 процентов, что люди ссорятся и обижают друг друга не только в соцсетях, но и за обеденным столом. Он сожалеет только о том, что от него прячут заветную шипастую игрушку, которой можно настучать кому-нибудь по... да по чему угодно настучать можно, слегка ошалев от вседозволенности...

* * *

Может быть, он не знает, как себя чувствуют в сложившейся ситуации жители страны - и его сторонники, и его противники, и которые не хотели ни его, ни Порошенко? Может быть, он не понимает, чем чреваты такие настроения и желания тех, кто хочет вернуть недобрые "старые времена"? Может быть, такие советы даёт ему его странная команда, а он не может отличить полезное от вредного?

Мы этого не знаем.

А тем временем на фронте опять потери. Во время обстрелов ранен ребёнок. У одного из раненых арестованных моряков не работают четыре пальца. В Крыму арестован очередной активист... Может, нужно было вместо тоски по булаве высказать сочувствие и сказать, что эти люди не одни, что с ними страна и новый ее глава?

А булава... Куда она денется! Нужно только немного терпения и выдержки.

Ирина Шевченко, Харьков





P.S.

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко Зеленскому на его нетерпение ответил "по-взрослому" - спокойно и взвешенно:

"Есть требования закона, и мы идем даже с незначительным опережением срока, который закон нам указывает", - заявил он в эфире телеканала "Прямой" вечером в четверг, 25 апреля.

Вот ведь как неловко. Не новой команде, конечно. Неловко людям, которые к государству и его институтам относятся всерьёз, а не как к развлечению...



