Пока мы устраиваем политические шоу, Китай строит марсианские базы и всех зовёт в гости

Симуляционная база Mars Base 1 Camp, расположенная на холмах провинции Ганьсу и занимающая площадь около одной пятой американского футбольного поля, является детищем медиа-компании и чиновников из Ганьсу, бедной провинции на северо-западе Китая. Она состоит из нескольких взаимосвязанных модулей, включая теплицу и макетную декомпрессионную камеру.

Чиновники надеются, что лагерь, расположенный примерно в 40 км от поселка Цзиньчжоу, будет способствовать развитию туризма и позволит посетителям понять, каково это жить на Марсе.

Объект уже открыл свои двери для публики. А в будущем планируется превратить его в настоящий центр подготовки космонавтов.

«Нации нужны люди, которые смотрят на звезды», — сказал Бай Фан, генеральный директор медиа-компании Jinchang Star Universe Culture & Tourism Investment Co, которая принимала участие в создании базы.

Напомним:

Китай разрабатывает мощные ракеты для реализации амбициозной мечты об отправке зонда на Марс в 2020 году.

Источник: https://enovosty.com



