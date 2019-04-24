Против Порошенко начинаются досудебные расследования: окружной суд Киева требует "крови"

Коллегия судей, которая удовлетворила иск олигарха Игоря Коломойского и неожиданно отменила решение о национализации "Приватбанка", пожаловалась на давление главы государства в Высший совет правосудия, Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований. Речь идет о судьях Окружного административного суда Киева Игоре Качуре, Владимире Келеберде и Виталии Амельохине, сообщает пресс-служба суда.

"Судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ, путем внесения соответствующих сведений в ЄРДР, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Судьи просят ВРУ обратиться к ВККСУ о недопустимости проведения оценки судей Окружного админсуда через имеющийся конфликт интересов "в связи с прямым указанием Порошенко перезагрузить данный суд".

Коллегия считает, что руководство государства, комментируя решение суда по "Приватбанку", сделало заявления, которые являются "прямой угрозой судебной системе, посягательством на ее независимость и беспристрастность".

Отмечается, что такие действия президента, главы НБУ и министра юстиции были совершены с целью оказания давления на состав суда и имеют признаки совершения преступления по ч. 2 статьи 376 УК.

Речь идет о "вмешательстве в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

Также судьи убеждены, что в действиях представителей власти имеется состав преступления ч. 1 ст. 109 УК, так как их действия были якобы "направлены на узурпацию судебной ветви власти, установления над ним тотального контроля с целью подчинения своей воле".

По их мнению, комментируя решение по "Приватбанка", представители власти должны избегать критики, которая может подорвать независимость судебной власти.

"Им также следует избегать действий, которые могут поставить под сомнение их желание выполнять решение судей, за исключением случаев, когда они намерены подать апелляцию", - отметили судьи окружного админсуда.

У Порошенко уверены, что иск надуман и нарушений не было.



Справка

Президент Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с принятием судом решения об отмене национализации Приватбанка, чтобы оценить риски и угрозы этого решения для страны.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. На заседании СНБО Порошенко предложил ГПУ И СБУ изучить возможность открытия дела за решение по "ПриватБанку", как за неправосудное.

"Обращаемся к Службе безопасности Украины, Юрий Витальевич (Луценко, - ред.), к вам, с просьбой оценить после завершения всех необходимых судебных процедур возможности и основания для возбуждения уголовного дела за неправосудное решение, вынесенное судьями, которые вынесли эти позиции, не вмешиваясь в анализ решения по сути", - сказал Петр Порошенко.







