ВР и бизнес выдвинули Зеленскому противоположные требования. Кого он будет удовлетворять

С настойчивыми требованиями к Зеленскому обратились народные депутаты и бизнесмены Украины. Несколько фракций ВР выступили с требованиями к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием рассказать о своих шагах на посту главы государства, а также рассказали о своих ожиданиях от него.

Соответствующие заявления были озвучены во время пленарного заседания парламента во вторник.

Так, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что основная задача нового президента - вернуть оккупированные территории и защитить страну от российской агрессии.

Он отметил, что за предыдущие пять лет Украина получила безвиз и энергетическую независимость, добилась санкций против РФ, улучшила финансирование своей армии и многое другое и эти достижения надо защитить.

"Сфера ответственности президента четко прописана в Конституции - безопасность, армия, защита прав и свобод, внешняя политика. И президент обязан придерживаться основного закона, где теперь четко указано, что Украина идет в НАТО и ЕС. Такова воля украинского народа", - сказал Бурбак.

Он отметил, что Зеленский обязан следовать этому курсу, а все попытки капитулировать перед Россией недопустимы.

"Президент, правительство и парламент должны вместе работать ради успеха страны. Ожидаем услышать от нового президента о запланированных шагах на первые сто дней, первый год и на весь срок. Теперь Украина как никогда нуждается в честности и реализма", - подытожил Бурбак.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что 21 апреля украинцы нокаутировали старую "систему жадности и олигархата", но она может возродиться, если не будут введены предупредительные шаги.

В частности, он отметил необходимость принять закон об импичменте, который заставит президента, независимо от фамилии, быть ответственным перед народом.

Ляшко подчеркнул, что требует от нового президента прекращения "эпохи бедности" - снижения тарифов, повышения зарплат, пенсий и прочего.

"Когда новая команда говорит, что президент за это не ответственен, то хочу напомнить, что президент может отменять решения правительства. И именно Порошенко подписал решение о соглашении МВФ", - сказал лидер "РПЛ".

"Мы обращаемся к новому президенту с требованием немедленно пересмотреть соглашение с МВФ и отменить решение правительства о повышении тарифов", - добавил Ляшко.

Председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк отметил, что президент - не царь, а слуга украинского народа, поэтому в первую очередь необходимо снять неприкосновенность с нардепов и самого главы государства.

Он добавил, что пока от президента ожидают прозрачного оборонного бюджета, безопасности, в том числе энергетической, закона о разрушении "Роттердам +" и других шагов в интересах народа.

Необходимость немедленного принятия закона об импичменте отметил и представитель фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин.

По его словам, соответствующий документ фракцией был зарегистрирован еще в 2014 году и теперь его требуют включить в повестку дня Рады.

Также он отметил, что украинцы сделали свой выбор, выбрали нового президента демократическим путем и этот выбор следует уважать.

Кожемякин заявил, что от Зеленского ждут фундаментальных изменений.

"От нового президента и нас с вами зависит, будут ли они (изменения - ред.) поверхностными и приведут к глобальным изменениям в будущем", - сказал он.

Представители бизнеса также назвали семь первоочередных шагов, которых они ожидают от нового президента. Их обнародовала Европейская Бизнес Ассоциация.

Первый шаг - это представление на должности генерального прокурора и председателя СБУ, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами или крупным бизнесом.

Второй - презентация плана реформирования правоохранительных органов с целью снижения давления на бизнес и всестороннее содействие выполнению этого плана вновь назначенными лицами.

Третий - перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поддержка деятельности НАБУ.

Четвертый - обеспечение макроэкономической стабильности, включая подписание меморандума с МВФ о продолжении сотрудничества, а также обеспечения независимости НБУ.

Пятый - защита и продление структурных реформ, проведенных за последние годы, в частности: реформы публичных закупок, автоматического возмещения НДС и дерегуляции, реформу ДФС, медицинской реформы, децентрализации и др.

Шестой - всестороннее содействие продолжению структурных реформ, в том числе, путем публичной поддержки и инициации законодательных изменений, начиная с открытия рынка земли и проведения прозрачной приватизации крупных государственных предприятий с возможностью применения британского права.

Седьмой - обеспечение независимости рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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Можно заметить, что в этих ожидания и требованиях имеются разногласия, диссонанс и прямые противоречия.

Например - нардеп Ляшко требует пересмотреть соглашение с МВФ и отменить решение правительства о повышении тарифов, а председатель фракций "Народный фронт" Максим Бурбак и бизнесмены - требуют продолжить сотрудничество с МВФ на уже сложившихся началах и защитить все достижения предыдущей команды.

То есть - уже сейчас от нового президента разные политсилы требуют прямо противоположных шагов и неизвестно, чьи именно интересы он будет защищать, кого выберет.

Но радует то, что большинство требует сохранить и отстаивать то, что сделано командой Петра Порошенко.

Источник: Украинская Правда







