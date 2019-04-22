Король ушел - да здравствует король!

Место пусто не бывает. Особенно - королевское. Старая власть сдает его достойно, с выдержкой, пониманием и даже мудростью. Давайте поглядим, как принимает эстафетную палочку новая власть и как эту власть принимает мир.

* Петр Порошенко после неутешительных для него предварительных результатов, не впал ни в отчаяние, ни в панику. Он поблагодарил страну за то, что удалось сделать вместе: вспомнил рост экономики, возрождение армии, томос, создание мировой коалиции друзей Украины, реформу децентрализации и достижения украинизации. Уходящий президент констатировал, что оставляет страну не с пустой казной, как это сделал его предшественник, и не с разваленной армией, а главное - с четкой ориентацией на ЕС и НАТО. Он пожелал новому хозяину президентского кресла успехов.

* Климкин пообещал Зеленскому сделать всё, чтобы тот не волновался и спокойно готовился к иннаугурации.

* Парубий не стал вспоминать главе "Квартала" унизительные шуточки по поводу своих дефектов речи, но поздравил его и пожелал ему мудрости.

* Ирина Геращенко похвалила Зеленского за позицию по Минскому процессу: "Я с большим интересом наблюдаю за тем, как новая команда поддержала Минские соглашения президента Порошенко как такие, которые сегодня являются единственным реалистичным планом возвращения мира на Донбасс", - сказала она на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

* Зеленскому позвонил Трамп и заверил, что США как поддерживали Украину, так и будут поддерживать. Главное - чтобы Украина осталась в русле прежней политики.

* Зеленского поздравила Меркель и позвала на... на беседу.

* Лидеры ЕС тоже позвали в гости и обещали "теплый прием".

* Тимошенко предложила "подставить плечо", уволить Кабмин и срочно, не откладывая распустить парламент.

* Все обиженные старой властью - побежали к "новой надежде" жаловаться и просить погладить по голове: собрался возвращаться Саакашвили, ждет возврата ПриватБанка Коломойский, написал слезное письмо Янукович, радостно хлопает в ладошки Бондаренко, россияне зовут для переговоров, а Медведев призвал к здравомыслию. Кстати, Путин пока молчит. Чего-то выжидает, поди...

* А у Зеленского тоже новости: не все так радужно, как выглядело на этапе обещаний.

* У Зеленского на все вопросы теперь отвечает господин Разумков. Так вот: советник прямо с ходу заявил для всех, кто ждал манны небесной, что сейчас "нет возможности закончить войну на востоке Украины и остановить российскую агрессию".

* Тот же Разумков сообщил ожидающим, что снижение тарифов на коммуналку - не прерогатива президента, и это не произойдет "через день-два".

* Тот же советник Зеленского Разумков заявил, что сейчас обсуждать кадровые перемены - алогично.

* У Зеленского настоятельно посоветовали нардепам по собственному желанию и прямо сейчас, не дожидаясь, так сказать, пинков под известное место, лишить себя любимых своей неприкосновенности. Нардепы - в раздумьях. Парубий поставил вопрос на рассмотрение. Геращенко напомнила, что этот закон давно уже на повестке и даже рассмотрен Конституционным судом, и уже можно голосовать окончательно. А Сыроид напомнила, что нужно срочно принять еще и подготовленный уже Закон о Президенте со статьями об импичменте.

* Эксперты же в один голос предупреждают Зеленского о ждущих его проблемах и заявляют следующее: от любви до ненависти один шаг, особенно, когда ожидания были явно завышенными. В частности, Виталий Портников заметил, что Владимир Зеленский, в буквальном смысле слова, объединил очень разную страну в ее ожиданиях и иллюзиях – но буквально любое его решение способно ее разъединить и превратить часть вчерашних сторонников в непримиримых оппонентов.

* Ну и нужно помнить, что к избирательным урнам не пришли 11 миллионов человек. Они, может, и против Порошенко, но и не за Зеленского! Что они думают о новом президенте - неведомо, но похоже, ничего хорошего.

* Можно бы теперь устроиться на диване с попкорном, но не получится: это на самом деле не шоу, это жизнь, и все, казалось бы, фейсбучно-телевизионные проблемы на самом деле - наши судьбы. И борьба за счастье, как никогда, остра, в прямом смысле - не на жизнь, а на смерть...

P.S. Чуть не забыла про Кадырова! Он же тоже пообещал нашему президенту и руку помощи, и надежное плечо! Символично, правда? И не смешно совсем, поверьте.

Ирина Шевченко, Харьков.