Людей, как всегда свозят и в Киеве транспортный коллапс: все рвутся на стадион...

Киев из-за дебатов стоит в километровых пробках. Теперь дебаты послушают даже те, кто делать этого не собирался - а что еще делать в машине на дороге, в теплой кампании других застрявших в безвременьи водителей?

Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, людей на дебаты свозят со всей Украины.

"Подразделения МВД работают над решением сложной транспортной ситуации на въезде в Киев. Людей на дебаты привозят со всей страны. Просим водителей относиться с пониманием", – сказал он.

Также стало известно, что на подходах к стадиону стало плохо одному человеку – ему была оказана первая помощь.

"Гвардейцы оказали первую домедицинскую помощь мужчине, которому стало плохо в центре Киева. По предварительному осмотру – у мужчины случился сердечный приступ. Пожалуйста, если у вас возникли какие-то проблемы, обратитесь к ним. Они обязательно помогут", – сообщил в МВД.

Источник: https://mvs.gov.ua



