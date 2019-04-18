ВВП Украины растет, а долги сокращаются

За последние три года валовой внутренний продукт Украины увеличился на 8,4%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"За три года нашей работы нам удалось добиться увеличения объема роста ВВП на 8,4%, мы более 12 кварталов растем", - отметил премьер.

Кроме того, размер государственного долга за этот период сократился с 79,1% до 60,9% ВВП. Также по итогам текущего года Украина достигнет самого низкого показателя инфляции за предыдущие 5 лет, добавил премьер. Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о выходе страны из зоны риска.

Напомним, реальный ВВП в IV квартале 2018 по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 1,1%, а по сравнению с IV кварталом 2017 - на 3,4%.

По данным международного рейтингового агентства Standard & Poor's, в течение 2019-2020 годов реальный ВВП Украины вырастет на 3%.

Источник: УНН