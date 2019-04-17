Не все у нас так плохо, если “Сильпо” и “Фора” за год увеличили оборот на 26%

Если мы больше едим, "зубожінням" это назвать трудно. За 2018 год оборот продуктовых сетей розничного направления Fozzy Group составил 78,8 миллиарда гривен, что на 26% больше, чем в 2017 году. Об этом говорится в официальном пресс-релизе группы. Так что - не все у нас так уж и плохо.

Отмечается, что группа компаний Fozzy Group заплатила в государственный бюджет 2,9 млрд гривен налогов. В частности, “Сильпо-Фуд” входит в ТОП-3 крупнейших налогоплательщиков среди предприятий розничной торговли в 2018 году по данным Государственной фискальной службы.

В течение года было открыто 25 магазинов, среди которых 7 “Сильпо”, 12 “Фора” и 6 дискаунтеров Thrash!. Общее количество магазинов Fozzy Group на начало 2019 года составляло 686.

Компания также заявляет о росте объемов собственного производства. В частности, в пгт Ворзель, что в Киевской области, расположен кондитерский цех, завод, который производит замороженные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия, и цех свежего обжаривания кофе.

В группе работает более 50 тысяч человек. В рейтинге “ТОП-200 лучших работодателей Украины”, составленном официальным изданием Государственной фискальной службы “Вестник.Рейтинги”, сеть супермаркетов “Сильпо” заняла четвертое место.

В течение 2018 года было установлено 23 кассы самообслуживания в четырех магазинах. На апрель 2019 года насчитывается уже 109 “самокас” в 17 магазинах.

По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь магазинов FozzyGroup составляла более 1 миллиона м², что примерно равно площади 150 профессиональных футбольных полей.

“Фоззи Групп” планирует выплатить акционерам 141,5 миллионов гривень дивидендов, что составляет 95% полученной по итогам 2018 года чистой прибыли.

Источник: http://ukrrudprom.com



