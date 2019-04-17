Если рыбка прожила в 4 раза дольше обычного, сколько может прожить человек?

Золотая рыбка (самочка) Джордж из Великобритании прожила 44 года, побив все рекорды для рода карповых. Похоронили ее в саду, рядом с партнером Фредом, который умер на пару лет ранее, прожив на два года меньше. Об этом сообщает The Mirror.

Владелец Джордж Кит Эллис выиграл ее месте с другой рыбкой Фредом на местной ярмарке в 1974 году и подарил их своей подруге Мэри, на которой сейчас женат. Рыбки пережили два переезда и появление на свет дочери их владельцев.

Фред умер в 2017 году в возрасте 42 лет. После его смерти Джордж начала терять свою золотистую окраску, со временем сменив ее на серебристую, утверждают владельцы. Джордж похоронили в саду у дома рядом с Фредом.

По словам Мэри, сначала они не верили, что рыбки смогут прожить больше одного года, но в последнее время они не сомневались, что питомцы их переживут. Кит с супругой считают, что секрет долгой жизни их рыбок — "регулярные физические упражнения, диета на хлопьях для рыб и регулярная замена воды".

В 2015 году Джордж и Фред были признаны самыми старыми золотыми рыбками в Великобритании, на два года им уступила рыбка Сплэш. Средняя продолжительность представителей этого вида составляет около 10 лет.