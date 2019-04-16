Обезьяна может превратиться в человека: китайцы привили в мозг животного человеческий ген

Китайские исследователи создали генетически модифицированных макак-резусов - им "привили" человеческий ген, участвующий в развитии мозга. Об этом сообщает CNN. Исследователи обеспокоены рисками и этичностью таких экспериментов.

Человеческий ген успешно "привили" эмбрионам 11 обезьян с помощью вирусных векторов. Это своеобразный инструмент доставки генетического материала, который создают из обезвреженных вирусов.

Как выяснилось, у генно модифицированных макак были выше когнитивные способности - они лучше проходили тесты на память и распознавание образов. Впрочем, мозг у обезьян большим не стал.

Исследование, проведенное несколькими университетами и возглавляемое Институтом зоологии Куньмин на юго-западе Китая, было призвано пролить свет на эволюционный процесс, который привел к человеческому интеллекту.

"Размер мозга и когнитивные навыки являются наиболее радикально изменившимися чертами человека в ходе эволюции, и все же генетические механизмы, лежащие в основе этих специфических для человека изменений, остаются неясными", - говорится в докладе авторов исследования.

Работа китайских ученых вызвала шквал критики западных исследователей. Так, генетик из Колорадского университета Джеймс Сикела сказал, что это "очень рискованный путь" и заявил о неэтичности таких исследований.

Другой генетик, Жаклин Гловер, сравнила эксперимент с научно-фантастическим антиутопическим фильмом "Планета обезьян", в котором сверхумные приматы сбрасывают с "пьедестала" людей.

"Сделать их подобны людям - значит нанести вред. Где они будут жить и что делать? Не создавайте существо, которое не сможет вести полноценную жизнь при любых условиях", - сказала Гловер.

После скандала один из ведущих авторов исследования Су Бин заявил, что эксперимент был рассмотрен этическим советом университета и опирался не только на передовую китайскую и международную научную практику, но и на международные стандарты в области прав животных. По словам автора, подобные исследования могут приблизить людей к лечению многих болезней и состояний - например, аутизма.

Уже второй раз всего за полгода возникает спор в научном обществе по поводу экспериментов с генами в Китае. В ноябре 2018-го китайский ученый заявил, что ему впервые удалось отредактировать геном человеческого зародыша и рожденные в результате девочки-близнецы имеют врожденный иммунитет к заражению ВИЧ.

Между тем биотехнологическая промышленность Китая стремительно развивается по сравнению с аналогичными компаниями на Западе, и встречает очень немного юридических преград. В Китае есть положение об использовании животных для исследований лаборатории, однако нет никаких законов, регулирующих клонирование животных. Да, там успешно работает фабрика по клонированию домашних животных, а в начале прошлого года лаборатория Шанхая представила первых в мире клонов обезьяны.

Источник: CNN



