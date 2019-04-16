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Здоровье / Клиника
Вчера, 10:00
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Эпидемия кори в Украине продолжает расширяться, больных все больше

В Украине уровень заболеваемости корью снова растет. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Так, за неделю, с 5 по 11 апреля, зарегистрировано 2279 случаев заболеваемости корью. Среди них 1204 взрослых и 1075 детей.

"С 5 по 11 апреля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (309 больных: 199 взрослых и 110 детей), в Харьковской (239: 165 взрослых и 74 ребенка), Киевской (197: 120 взрослых и 77 детей), Хмельницкой (186: 93 взрослых и 93 ребенка) и Львовской (157: 41 взрослый и 116 детей) областях", - говорится в сообщении.

В общем, с начала года корью заболело 39 549 человек - 18 187 взрослых и 21 362 ребенка. От осложнений кори умерло 14 человек.

Напомним, на минувшей неделе корью заболели 2 250 украинцев.

Источник: http://kontrakty.ua


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