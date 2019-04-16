В Украине облегчены условия ведения бизнеса: принято комплексное постановление

Для облегчения условий ведения бизнеса и повышения позиций Украины в международном рейтинге Doing Business, Минэкономразвития разработало специальнуе комплекснуе постановление. Это постановление принял Кабинет министров, сообщает в пресс-службе Министерства экономразвития и торговли.

"В принятом правительственном постановлении, в частности, определены нормы, позволяющие учредителям обществ с ограниченной ответственностью в электронной форме выбирать для себя варианты устава, а заказчикам строительства скорее и с меньшими затратами для себя регистрировать декларации о готовности строительства с помощью электронного кабинета", - отметил первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефедов в Facebook.



Упрощение создания ООО

В частности, этим постановлением правительство упростило процесс приведения уставов ООО в соответствие с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью».

"ООО теперь можно будет создать онлайн за пару минут без специальных знаний. Все необходимые юридические документы (устав, протоколы) будут автоматически сгенерированы программой с учетом потребностей заказчика", - написал Нефедов.



Доступ банков к госреестрам

Также Кабмин разрешил банкам получать информацию из госреестра в отношении лиц, обращающихся для получения кредитов.

Ранее банки не могли прогнозировать способность лица платить за кредит, что повышало рискованность их работы.

"Теперь банки будут иметь доступ в государственные реестры, что вооружит их в защите своих активов. Это значительно усложнит жизнь мошенникам и создаст условия для уменьшения стоимости кредитования", - сказал Нефедов.



Присвоение почтовых адресов

Принятое Кабмином постановление установила также "единый прозрачный и дружественный для бизнеса" порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства.

Ранее в законодательном поле не было четко определенной процедуры предоставления адресов готовым объектам строительства. Почтовые адреса выдавали местные власти по своему усмотрению.

"Отсутствие четкой процедуры по предоставлению адресов часто приводило к злоупотреблениям: искусственному затягиванию процедуры и последующему созданию препятствий на пути регистрации новых объектов недвижимости", - подчеркнули в Кабмине.



Декларация о готовности объекта строительства

Также правительство упростило регистрацию декларации о готовности объекта строительства в эксплуатацию.

"Декларация о готовности объекта строительства в эксплуатацию для объектов категории СС1 (наименьшей сложности), что будет подаваться в электронном виде, будет теперь прорабатываться за 1 день и автоматически с помощью специального алгоритма", - пояснил Нефедов.

Он отметил, что таким образом "поля для коррупции во строительной сфере становится все меньше".



Контроль за "балластными водами"

К этому времени в законодательстве существовала несовершенная процедура осуществления морскими экологическими инспекциями Госэкоинспекции контроля сброса вод, содержащих загрязняющие вещества, во время пребывания судов во внутренних водах Украины. Теперь правительство убрало "странные нормы контроля за "балластными водами" судов в портах", отметил Нефедов. И добавил, что эти нормы приводят в соответствие с требованиями Таможенного кодекса

"На границе должны сидеть таможенники, а не все, кому интересно. Это уменьшит уровень коррупции в экологической сфере", - добавил он.



Импорт автозапчастей

Еще одним решением правительства, принятым в пользу бизнеса, является упрощение импорта автомобильных запчастей. Это уменьшит административное давление на предприятия-импортеры такой продукции, убеждены в правительстве.

Раньше, чтобы импортировать автозапчасти, нужно было получить сертификаты типа и качества исключительно от уполномоченных органов в Украине. Это противоречило условиям международных договоров между Украиной и ЕС.

"Благодаря принятом постановлении предприятия-импортеры смогут импортировать автозапчастей в Украину, имея сертификаты типа и качества автозапчастей стран, выданные в странах ЕС", - подчеркнули в правительстве.

Напомним, в начале марта правительство отменило 149 устаревших актов и ряд требований, что позволит уменьшить давление на бизнес.

Источник: https://www.epravda.com.ua



