Модернизированные кресла для пассажирских самолетов будет изготавливать "Антонов"

Государственное предприятие "Антонов", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", заключило контракт с фирмой Pitch Aircraft Seating Ltd на поставку легких кресел PF3000, которые будут устанавливаться на пассажирские самолеты семейства Ан-148 и Ан-158 на производственных мощностях предприятия-заказчика.

По словам президента "Антонов" Александра Донца, подписание контракта является новым шагом в направлении модернизации семейства региональных пассажирских самолетов Ан, сохраняя высокий комфорт для пассажира и улучшая характеристики самолетов.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", в результате тщательной оценки рынка специалисты "Антонов" пришли к выводу, что кресла PF3000 производства компании Pitch конкурентоспособны, обеспечивая снижение веса интерьера самолета и одновременно повышая комфорт пассажиру путем увеличения его индивидуального пространства.

"В частности, пассажировместимость Ан-158 увеличена до 102 пассажиров, а вес самолета в целом снижен. Коллектив фирмы Pitch оперативно реагирует на все наши требования и разделяет наше стремление к созданию высококачественной продукции, которая выдержит испытание временем. С удовольствием ждем начала работы с командой фирмы Pitch", - рассказывает Александр Донец.

В свою очередь руководитель фирмы Pitch Гарри Дой отметил, что заключение контракта с компанией "Антонов" на поставку кресел станет началом долгосрочного сотрудничества между двумя компаниями.

Также, по данным пресс-службы, лизинговая компания SAAL подписала контракт с фирмой Pitch на переоборудование креслами PF3000 самолетов Ан-158, которые будут эксплуатироваться авиакомпаниями Южной Америки. По словам президента компании SAAL Ральф-Дитер Монтаг-Гирмеса, это сотрудничество позволит модернизировать интерьер кабины самолетов Ан-148 и Ан-158 для клиентов в Латинской Америке.

"Фирма Pitch имеет репутацию инновационного разработчика эффективных кресел с фиксированной спинкой, которые имеют большой ресурс. Переоборудование самолетов позволит достаточно эффективно эксплуатировать их, обеспечивая приемлемую цену в сочетании с гарантией на 5 лет. Самолеты семейства Ан-148 и Ан-158, которые могут базироваться практически на любом аэродроме, включая высокогорные, являются идеальными для работы в условиях Южной Америки", - цитирует пресс-служба президента компании SAAL.

Источник: unian



