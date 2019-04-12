Мало нам было хоббитов, теперь есть еще кое-кто неизвестный, уверяют археологи

Международная группа ученых обнаружила на Филиппинах останки до сих пор неизвестного вида человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Элементы останков, среди которых зубы, фаланги пальцев и часть бедренной кости, нашли в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон. Возраст образцов оценивается в диапазоне от 50 до 67 тысяч лет.

Как сообщается в статье, найденные образцы отличаются от тех, которые свойственны Homo floresiensis и Homo sapiens.

По словам ученых, это позволяет отнести древних людей, которым принадлежат останки, к новому виду — Homo luzonensis — в честь острова Лусон.

"Открытие Homo luzonensis подчеркивает сложный характер эволюции и свидетельствует о разнообразии рода людей за пределами Африки, в частности на островах Юго-Восточной Азии в эпоху плейстоцена", — говорится в статье.

Источник: https://charter97.org



