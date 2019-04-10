Облигации внутреннего государственного займа: станьте инвестором

Люди хотят, чтобы их деньги работали. Способов этого есть немало. Но многие боятся вкладывать в долгосрочное дело, опасаясь, что оно не наберёт нужный ритм, не будет как следует развиваться, не принесёт прибыли. И деньги остаются дома.

Некоторые кладут на депозит, но проценты там достаточно скромные, а инфляция не дремлет. И не факт, что при завершении периода накопления она не съест все те проценты, ради которых всё затевалось. Да и банки в стране имеют особенность попадать в сложные ситуации, в которых страдают вкладчики.

Значит, нужно искать другой выход. И он есть.

Это ценные бумаги, которые подкреплены не только своей стоимостью, но и гарантиями государства. Они надёжнее, чем депозит, потому что обеспечиваются бюджетом. Речь идёт об облигациях Внутреннего государственного займа, которые выпускаются Министерством финансов Украины. Финансисты оценивают уровень ОВГЗ как самый надёжный в стране.

Государством они выпускаются для покрытия дефицита госбюджета. То есть, приобретая облигации, клиент как бы дает свои деньги взаймы государству, становится инвестором. Взамен получает проценты.

Министерство финансов подсчитало, что за прошлый год объемы инвестиций, сделанных при помощи ОВГЗ, выросло в четыре раза. Это говорит о том, что облигации имеют достаточно широкий спрос на внутреннем рынке ценных бумаг.

Обычный человек, как принято говорить, физлицо тоже может купить облигации (ОВГЗ) . Только делать ему это придётся через организацию, которая имеет право на торговлю ценными бумагами. Среди них банки, брокерские конторы, биржи.

Безусловно, предложение касается тех людей, которые готовы приобрести такое количество облигаций, которое покроет комиссионные расходы. 10-20 облигаций невыгодны для приобретения, они только введут человека в ненужные расходы.

А вот если есть возможность сделать серьёзное инвестирование, скажем, не менее 100 тысяч гривень, то впоследствии доход от покупки ценных бумаг будет выше, чем от размещения средств на депозите в гривне, примерно, на 12%, в долларах – на 5%. Это уже серьезный разрыв. Минимально заработать можно от 50 тысяч, отлично – от 500 тысяч гривень.

Не забываем о налогах. С депозита взимается и подоходный налог, и военный сбор, что совокупно составляет около 20% доходов от размещения депозита. А вот ценные бумаги от подоходного налога освобождены.

Финансисты считают, что покупка ценных бумаг выгоднее депозита, при условии, что речь идёт о крупных суммах. В остальных случаях лучше подумать о банковских вкладах.

Хранить деньги в кубышке не стоит. Они должны приносить прибыль.

Кстати, система покупки государственных облигаций вся работает в электронном режиме, поэтому название «ценные бумаги», скорее, условное и традиционное.