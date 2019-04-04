Гройсман заявил, что у правительства появилась возможность снизить тарифы на коммуналку

Заявления премьер-министра Гройсмана о снижении цен на бытовой газ абсолютно реальны, поскольку «Нафтогаз» их уже снизил. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его словам, импортный газ сейчас обходится дешевле, чем установленный тариф, но это ненадолго.

«Входящий газ дешевле по импортному паритету, просто потребителям выставят платежки не по 8,55, а по 8,37 – а потом он будет снова дорожать и все развернется в обратную сторону. Последующие повышения цен на газ будут зависеть от цен на европейских биржах. Очевидно, что курс гривны по отношению к доллару США будет падать, а цены на биржах уже растут. Сейчас, во время выборов в Украине, появилась возможность снизить тарифы, и политики этим воспользовались и Гройсман этим воспользовался, ведь сам Коболев ранее предлагал снизить тарифы. Теперь цена на газ будет меняться по факту от импорта», - заключил Д. Марунич.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" с 1 апреля снизить цены на газ для населения.

Источник: Голос



