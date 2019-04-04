Курс валют

» » » Гройсман заявил, что у правительства появилась возможность снизить тарифы на коммуналку

Новости

Все новости
Бизнес / Потребрынок
Сегодня, 09:00
47
Версия для печати

Гройсман заявил, что у правительства появилась возможность снизить тарифы на коммуналку

Заявления премьер-министра Гройсмана о снижении цен на бытовой газ абсолютно реальны, поскольку «Нафтогаз» их уже снизил. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его словам, импортный газ сейчас обходится дешевле, чем установленный тариф, но это ненадолго.

«Входящий газ дешевле по импортному паритету, просто потребителям выставят платежки не по 8,55, а по 8,37 – а потом он будет снова дорожать и все развернется в обратную сторону. Последующие повышения цен на газ будут зависеть от цен на европейских биржах. Очевидно, что курс гривны по отношению к доллару США будет падать, а цены на биржах уже растут. Сейчас, во время выборов в Украине, появилась возможность снизить тарифы, и политики этим воспользовались и Гройсман этим воспользовался, ведь сам Коболев ранее предлагал снизить тарифы. Теперь цена на газ будет меняться по факту от импорта», - заключил Д. Марунич.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" с 1 апреля снизить цены на газ для населения.

Источник: Голос


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт