Доллар может катастрофически обвалиться, предсказывают финансовые аналитики

Рост курса доллара - в прошлом, в ближайшей перспективе американскую валюту ждет девальвация, говорится в прогнозе крупнейшего банковского холдинга США Морган Стэнли. Уже полгода мировые аналитики предсказывают крах американской валюты.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase, AG Bisset Associates LLC, Морган Стэнли и другие ведущие аналитические компании прогнозируют резкое снижение межнациональной валюты, а это плохо и для Украины.

В 2018-м американская валюта по сравнению с "коллегами" добавила 8%. Но в этом году позиции доллара ослабли. Мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы обеспечила толчок к девальвации. В Морган Стэнли выпустили материал, в котором утверждается: "тенденция 2018 развернется обратно". И одна из основных причин: меняется политика Штатов. Больше не будет повышения процентных ставок (как минимум в этом году).

"Мы ожидаем ряд изменений в глобальной экономической ситуации, которые наряду с несколькими негативными среднесрочными факторами указывают скорее на снижение, чем на повышение доллара в 2019 году", - говорится в макроэкономическом прогнозе компании Goldman Sachs.

Кроме дефицита госбюджета США также угрожает дефицит торгового баланса и текущих операций. Это может привести к снижению спроса на гособлигации, что станет ударом по экономике и подтолкнет к девальвации, уверен аналитик Егор Комов.

"В этом году значительных колебаний ждать не стоит. Предпосылки к девальвации доллара по отношению к другим крупным валют есть, и это отмечают крупные аналитические агентства. Я бы согласился, что следующие несколько лет станут временем снижения влияния доллара, а это значит, что и курс будет снижаться. Но пока это будет не столь значительным падением, как некоторые прогнозируют", - отмечает Комов.

Сильные колебания на валютных рынках способны вызвать проблемы в финансовой системе, и одновременно они не выгодны никому - ни США, ни Украине. Например, мировой финансовый кризис в 2007-м началась именно из-за ипотечного кризиса в Штатах с последующим крахом банков (закрылась крупнейшее финучреждение Lehman Brothers).

Однако, если девальвация доллара будет происходить плавно, особенно влияния на украинскую экономику это не окажет, уверен аналитик Владимир Мазуренко.

"Я бы не спешил говорить о каких-то последствия. Если будет мировой кризис (а это один из главных рисков), да, мы очень пострадаем, потому что находимся в сравнительно слабой позиции. Если же снижение курса доллара не окажет значительного негативного влияния на ситуацию в мировой экономике, то нас это не коснется", - уверен Мазуренко.

Источник: Обозреватель



