Экс-министр обороны Саламатин получил подозрение: украл у государства 238,7 млн долларов

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим руководителям государственного концерна "Укрспецэкспорт", которые вместе с экс-министром обороны Дмитрием Саламатиным в течение 2010-2012 годов украли у государства 238,7 млн долларов. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

По ее словам, преступники заключили соглашение о сотрудничестве с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, с целью оформления фиктивных хозяйственных отношений и незаконного перечисления денег без выполнения каких-либо работ и услуг для ГК "Укрспецэкспорт".

В то же время, в период реализации преступного плана по завладению указанными денежными средствами, один из подозреваемых бывший руководитель ГК «Укрспецэкспорт» был назначен на должность руководителя ГК «Укроборонпром», а в дальнейшем Министром обороны Украины.

Сарган сообщила, что указанные лица (их количество она не называет) скрываются от следствия и объявлены в розыск.

По информации пресс-секретаря, в отношении вышеупомянутых лиц Главная военная прокуратура ГПУ ведет расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Учитывая, что указанные лица скрываются от органа досудебного расследования, они объявлены в розыск, при этом, по постановлениям других органов досудебного расследования подозреваемые также находятся в розыске за совершение корыстных преступлений.

Главной военной прокуратурой ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Саламатин участвовал в составе преступной организации экс-президента Виктора Януковича, воровал имущество в особо крупных размерах путем злоупотребления властью, совершал государственную измену в интересах России, подрывал обороноспособность, государственную и экономическую безопасность Украины, выжимая ее с мировых рынков оружия в пользу РФ.

В частности, Саламатин сорвал контракт между Харьковским конструкторским бюро имени Морозова, ГП "Антонов", ГП "СВТФ" Прогресс "и Минобороны Ирака на поставку, ремонт и обслуживание военной техники. Это привело к убыткам Украины на 5 млн долларов.

Саламатин переехал из России в Украину в 1999 году, а гражданство получил в 2004-м. Уже в 2006 году он стал депутатом Верховной Рады от Партии регионов, а в 2010-м Янукович назначил его главой "Укрспецэкспорта" (с 2011 года - "Укроборонпрома"). В феврале 2012 года Саламатин стал министром обороны, несмотря на заявления оппозиции о его связи с российскими спецслужбами.

Как показывает анализ, проведенный Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, по 2012-2014 годы - по министров Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева - списали 292 танка (осталось 1436), 64 БТР-60 (осталось 2020 бронированных машин), 98 боевых самолетов ( осталось 158 штук), 16 вертолетов армии (осталось 188), а также 223 тактических ракеты (с 1072 осталось 849 штук).



