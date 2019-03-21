Микрозелень - новый тренд в тепличном хозяйстве Украины

Она нежная, питательная, обогащенная витаминами и микроэлементами. Она способна расти без удобрений, потому что использует собственные запасы в семенах. Ее выращивают в Украине все больше.

Сейчас в ряде отраслей, таких, как овощеводство, тепличное хозяйство, общественное питание и т.д., живо обсуждается новый тренд - микрозелень. К ее преимуществам относят особенно нежные вкусовые качества и тот факт, что растения способны развиваться без удобрений, то есть только за счет собственных запасов в семенах, пишет agroday.com.ua.

Что же относится к микрозелени, а что - нет? Эксперт Вадим Дудка считает, что микрозеленню следует называть только молодые растения в фазе семядоли - 1-го настоящего листа. «Фактически, это технология не выращивания, а выгонки», - говорит он.

Культуры проращивают по такому принципу, обычно делят на 3 группы: пряно-вкусовые, декоративно-лиственные и наполнители. Самым популярным представителем второго типа является салат Лолла Росса, что имеет насыщенный цвет и славится не только отличным вкусом, но и привлекательным внешним видом. Что касается третьей группы - наполнители - их используют, чтобы вкус блюд не был слишком резким. Чаще всего в качестве наполнителей используются люцерна, горох, фасоль и тому подобное. Технологию микрозелени все чаще испытывают на новых культурах, например, таких, как подсолнечник и кукуруза.

Способствует популярности микрозелени также легкость и скорость выращивания не только на плантациях, но и в домашних условиях.

Сезон микрозелени длится с октября по апрель. Выдающуюся роль в продаже продукции играет реклама. Эксперты отмечают, что интернет должен стать основным каналом продаж, и это вполне логично, учитывая глобализацию.

Расположение производства должно быть максимально близко к городу, ведь для этой товарной группы логистика играет ключевую роль. Партии обычно небольшие - до 200-300 кг в день в лучшем случае, поэтому доставка довольно хлопотное. Сопутствующим продуктом может стать витграсс, который тоже сейчас становится довольно популярным.

Стоит использовать теплицы со стеллажами и распылители (микроорошения), что включаются 4-6 раз в сутки. Автоматика стоит примерно 20 долларов. При условии соблюдения всех правил технологии производства можно обойтись без холодильников для готовой продукции.

Источник: http://zakyiv.com



