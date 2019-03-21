Мода на кнопочные телефоны растет: к 2021 году в мире их будет продано свыше 1 млрд

Дешевые кнопочные телефоны неожиданно продаются лучше, чем смартфоны. Поставки аппаратов класса feature phone, так называемых кнопочных телефонов продолжают расти. Аналитики Counterpoint Research считают, что в ближайшие несколько лет роста сохранится.

В 2019 году в мире будет реализовано чуть более 400 млн обычных мобильных телефонов, а к 2021 году их продажи должны превысить 1 млрд штук.

Feature phones имеют, как правило, кнопочный интерфейс и более ограниченный набор функций по сравнению со смартфонами.

По оценке Counterpoint, продажи кнопочных аппаратов принесут около $16 млрд в следующие три года.

Одним из важнейших факторов успеха телефонов этого класса специалисты называют их дешевизну. По данным Counterpoint, в мире более 3 млрд человек, чей доход составляет менее $2,5 в сутки. Эта категория пользователей, большинство из которых проживают в Африке, Азии и Латинской Америке, не может позволить себе смартфонов.

Ожидается, что в Индию, страны Ближнего Востока и Африки в 2019-м поступит около 306 млн мобильных телефонов, а в 2021 году суммарные поставки в этих регионах превысят 800 млн штук – почти три четверти от общего объема продаж этих устройств.

Среди стран лидером по сбыту feature phone является Индия, за которой следуют Бангладеш и Нигерия.

Аналитики отмечают, что одним из факторов роста стало возрождение недорогих мобильных телефонов Nokia, а также популярность устройств Jio Phone под названием «smart feature phone» («умные кнопочные телефоны»). За счет усовершенствованных чипсетов и наличия операционной системы KaiOS эти аппараты поддерживают скоростной мобильный интернет и популярные приложения вроде Whatsapp и Youtube.

Тем временем, по данным продаж, рынок смартфонов продолжает падать пятый квартал подряд. Также, как выяснилось, Samsung и Apple теряют долю на рынке, а Huawei – увеличивает.

Источник: https://cn.com.ua



