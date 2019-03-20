Ежедневный поезд Житомир-Одесса запускает Укрзализныця с 31 марта

С 31 марта 2019 Укрзализныця запустит поезд № 247/248 Житомир - Одесса. Он будет состоять из вагонов разных классов, курсировать ежедневно, будет отправляться от станции Житомир в 23:15 и прибывать в Одессу в 09:33.

В обратном направлении отправление в 12:35, прибытие в Житомир в 22:07. Поезд будет останавливаться на станциях Бердичев, Казатин-1, Калиновка-1, Винница, Гнивань, Жмеринка-Пассажирская, Рахни, Вапнярка, Крыжополь, Кодыма и Подольск.

Благодаря этому будет значительно улучшена логистика для жителей Житомира, которые отныне будут иметь прямое железнодорожное сообщение с южными регионами. Расписание поезда составлено таким образом, что им можно добраться до большого железнодорожного узла - станции Жмеринка, а там пересесть на поезда во Львов, Ужгород, Каменец-Подольский, Хмельницкий и др.

Цена билетов в плацкартном вагоне - от 175 грн, в купейном - от 380 грн, в вагоне люкс - от 758 грн. Стоимость проезда зависит от дня недели и календарного периода. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или системе онлайн-продажи.

Источник: https://www.uz.gov.ua



