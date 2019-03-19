В Украине развивается рынок авиаперевозок: лоукостеры запускают новые рейсы

Украинский лоукостер SkyUp Airlines расширяет полетную программу из регионов Украины. Как стало известно, будут открыты четыре регулярных международных рейсов из Одессы. В мае и июне начнут летать самолеты в Италию, Испанию, Грузию и Армению.

С 15 марта 2019 на сайте авиакомпании открыта продажа билетов на полеты из Одессы в Римини (Италия), Барселону (Испания), Кутаиси (Грузия) и Ереван (Армения).

Начало полетной программы в Римини запланировано на 2 июня. Рейсы будут выполняться каждое воскресенье. Стоимость билета в одну сторону составит от 2 239 грн (без багажа).

В Барселону из Одессы можно будет улететь с 25 мая 2019 года. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Стоимость билета в одну сторону составит от 2 507 грн (без багажа).

Первый полеты лоукостера в Кутаиси запланирован на 4 июня 2019 года. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону составит от 1 757 грн (без багажа).

В Ереван можно будет улететь с 17 мая. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону составит от 1 785 грн (без багажа).

Напомним, 15 марта аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва. Воздушная гавань приняла первый рейс авиакомпании "Мотор Сич". Как сообщалось, теперь раз в неделю авиакомпания "Мотор Сич" будет осуществлять рейс сообщением Киев – Львов - Ужгород.

Это еще не все хорошие авиановости.

Государственная авиационная служба Украины приняла новые правила воздушных перевозок, обслуживания пассажиров и багажа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, новые правила не содержат норму об обязательном провозе определенной нормы багажа, тогда как ранее эта норма составляла 15 кг. Таким образом, Госавиаслужба узаконила и так действующие на рынке тарифы.

Госавиаслужба также узаконила в новой редакции правила взимания платы за регистрацию в аэропорту, которую взимали некоторые компании и до этого.

"Регистрация в аэропорту осуществляется бесплатно, если это предусмотрено правилами применения тарифа, по которому приобретен билет, а также, если нельзя осуществить регистрацию с помощью сайта авиаперевозчика или с помощью киоска самообслуживания. В противном случае за осуществление регистрации в аэропорту авиаперевозчик может взимать дополнительную плату", - отмечается в тексте правил.

Также изменились сроки окончания регистрации и посадки в самолет с 40 минут до вылета до 45-ти и посадки в самолет - с 10 минут до 15-ти.

Кроме того, в новой редакции нет норм о минимальном расстоянии между креслами. Предыдущая редакция устанавливала расстояние между креслами на уровне не менее 31 дюйма в бизнес и премиум-классе и не менее 29 дюймов в эконом-классе.

Кроме того, теперь пассажирам будут предоставлять воду по запросу, так как нормы об обязательных прохладительных напитках для пассажиров нет.

Источник: https://economics.unian.net



