Неандертальцы оказались умелыми оружейниками: в Польше нашли мастерскую

По словам ученых, это первая столь крупная мастерская в Центральной Европе, которая не была расположена в пещере, сообщает Science in Poland. К настоящему времени исследователи насчитали 17 000 каменных изделий, созданных 60 000 лет назад.

С 2018 года доктор Анджей Вишневский из Института археологии Вроцлавского университета проводит совместные раскопки с исследователями из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге в рамках проекта Национального научного центра.

По его мнению, это первая такая большая неандертальская мастерская, обнаруженная в Центральной Европе, которая не находилась в пещере. До сих пор ученые считали, что такие большие скопления кремневых орудий в одном месте стали появляться чуть позже, у современного человека, между 40 000 и 10 000 лет назад.

Ученые считали, что неандертальцы не селились в таких открытых местах надолго, поэтому было трудно найти следы их присутствия. Чаще всего находки представляли собой отдельные инструменты, разбросанные вблизи мест, где они использовались, например, там, где наши предки забивали животных.

"Находки из Пиетрашино полностью противоречат старым взглядам на то, как неандертальцы использовали открытые площади. Похоже, что в этом месте семья жила длительный период, о чем свидетельствует большое количество выявленных артефактов. Кроме того, там также сохранились остатки мамонта, носорога и костей лошади" , - говорит ученый.

Археологи смогли идентифицировать места, где были сделаны определенные типы инструментов. Во время раскопок они обнаружили многочисленные отходы кремня, которые образуются при производстве таких инструментов, как ручные топоры или ножи. Интересно, что впервые в этой части Европы ученым удалось реконструировать весь процесс изготовления инструмента от первого удара по каменному блоку до готового изделия.

Археологи также смогли сказать, какие инструменты были использованы, а какие нет.

"Неандертальцы изготовили в этом месте виды инструментов, которые указывают на то, что их изготовление было социально согласованным и служило общим целям. Некоторые из продуктов, вероятно, использовались для обработки мяса. Свидетельством тому является останки животных, обнаруженные рядом с ними". - говорит доктор Вишневский.

Ученый добавляет, что об этом также свидетельствуют микроследы на инструментах. По мнению исследователя, вопреки прежним взглядам, неандертальцы имели очень хорошо развитую социальную и территориальную структуру.

Кстати, старейшему каменному орудию, которые использовали неандертальцы на территории современной Польши, более чем 200 000 лет.

Источник: https://techno.nv.ua



